Approvata all’unanimità la nuova legge regionale per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato, allunanimità, le nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga. La legge aggiorna le procedure per l’accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

