Apple vola a 4.000 miliardi di capitalizzazione
Nuovo record storico per Apple c he, assieme ad altre big tech USA, continua ad aggiornare i suoi record storici, confermandosi nel ristretto gruppo delle “ Big Seven”, vale a dire le sette società con una capitalizzazione che si aggira su qualche migliaio di miliardi di dollari ( “trillion dollar stocks” ). Un rally sostenuto dalle fantastiche opportunità che il mercato intravede nell’ambito dell’ Intelligenza artificiale e dalle rosee aspettative sui risultati trimestrali della Casa della Mela grazie alle robuste vendite di iPhone. Apple sfora 4.000 miliardi di valore. Apple ha chiuso appena sotto i 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
#Apple domina, #NVIDIA vola (+115,9%), tech in crescita mentre lusso e auto soffrono. #Ferrari e #Prada brillano, #Gucci in calo. La classifica Best Global Brands racconta un mondo in evoluzione. Leggi l'articolo su business24tv.it o al link in bio - X Vai su X
Apple vola in Borsa e segna un nuovo massimo storico a 264,38 dollari - facebook.com Vai su Facebook
Apple segna un nuovo record in Borsa e vola verso i 4.000 miliardi di capitalizzazione (merito dell’iPhone 17) - Gli analisti tornano ottimisti: la società è a un passo dai 4. money.it scrive
Apple raggiunge per la prima volta una capitalizzazione da oltre 4.000 miliardi di dollari - Un record per la big tech di Cupertino che ha visto le sue azioni, quotate a Wall Street, aumentare del 25% negli ultimi tre mesi, sostenute dalle vendite positive dei nuovi iPhone 17 ... Come scrive startupitalia.eu
Volano le vendite di iPhone 17, e Apple tocca nuovi record in Borsa - Nuovo record storico a Wall Street e capitalizzazione di mercato alle soglie dei famosi 4000 miliardi di dollari. Segnala ilsole24ore.com