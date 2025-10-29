Appalti e potere torna in libertà l’ex primo cittadino di Sannicola

Lecceprima.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANNICOLA - Dopo sei giorni di carcere e altri 106 agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, Cosimo Piccione, già sindaco di Sannicola, è tornato in libertà. La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Valeria Fedele ha sostituito la misura cautelare con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

appalti potere torna libert224Appalti e potere, torna in libertà l’ex primo cittadino di Sannicola - Dopo circa quattro mesi trascorsi, tra carcere e domiciliari col braccialetto, Cosimo Piccione avrà solo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Riporta lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Appalti Potere Torna Libert224