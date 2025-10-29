Appalti e minacce | compare un manifesto funebre per il sindaco di San Giuseppe Vesuviano

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei locali del Comune la scritta "Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni". La procura indaga: tra le ipotesi, un collegamento con gli appalti pubblici. Solidarietà dal Partito Democratico: "Atto vile e intollerabile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

