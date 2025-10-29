Appalti e minacce | compare un manifesto funebre per il sindaco di San Giuseppe Vesuviano
Nei locali del Comune la scritta "Il sindaco muore se non si dimette entro cinque giorni". La procura indaga: tra le ipotesi, un collegamento con gli appalti pubblici. Solidarietà dal Partito Democratico: "Atto vile e intollerabile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
San Giuseppe Vesuviano, minacce al sindaco. La pista degli appalti - X Vai su X
#Cortina d'Ampezzo. Cercano di infiltrarsi negli appalti delle Olimpiadi invernali del 2026: 3 arresti. Avevano già preso con minacce locali pubblici e stavano tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici. I 3 sono accusati di estorsione aggravata dal metodo maf Vai su Facebook