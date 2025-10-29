Apolloni | Parma organizzato la Roma interpreta meglio le gare fuori casa

Da simbolo in campo con la maglia crociata ad allenatore con il quale il club è ripartito in Serie D nel 2015 dopo il fallimento. Questo è stato Luigi Apolloni per il Parma, intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo per parlare proprio dei ducali e dell'imminente sfida contro la Roma: "Sabato ho visto la partita contro il Como, una gara molto interessante e sono stati bravi a limitare le qualità dei lariani. I primi minuti non avevano iniziato benissimo, poi hanno trovato le misure avendo anche qualche occasione da gol. Cherubini ha avuto l'idea Cuesta, che aveva avuto già nelle giovanili della Juventus.

È l’antivigilia della trasferta di Genova. A Marassi per il Parma sarà una trasferta importante quanto difficile. Di fronte la peggiore della classe in cerca di riscatto. Ne parleremo con Remo Gandolfi, l’ex allenatore e giocatore gialloblù Gigi Apolloni e con Vincenz Vai su Facebook

