Aphelion | la nuova odissea glaciale di DON’T NOD

Nel 2060, la Terra non è più abitabile. Le guerre, l'inquinamento e il collasso climatico hanno spinto l'umanità a cercare una nuova casa tra le stelle. La speranza si accende con la scoperta di Persephone, un pianeta remoto e ghiacciato ai confini del sistema solare. L' Agenzia Spaziale Europea organizza la missione Hope 01, affidandola a due astronauti veterani: Ariane Montclair e Thomas Cross. Il loro compito è semplice solo in apparenza: determinare se l'uomo possa sopravvivere su questo mondo alieno. Ma un atterraggio d'emergenza disastroso cambia tutto, separandoli e dando inizio a una disperata corsa contro il tempo in un ambiente tanto maestoso quanto letale.

