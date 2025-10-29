Apertura straordinaria di Monte Testaccio per i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una passeggiata sul panorama meno conosciuto (perché aperto solo su prenotazione e chiuso a lungo per lavori) di Roma che offre uno spaccato unico sull'archeologia industriale della città. Una passeggiata unica perché condotta da una sociologa urbana che da anni studia e pubblica su Roma e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Apertura straordinaria di Monte Testaccio: panorama sull'archeologia industriale di Roma - Una passeggiata sul panorama meno conosciuto (perché aperto solo su prenotazione e chiuso a lungo per lavori di consolidamento) di Roma che offre uno spaccato unico sull'archeologia industriale della ... Scrive romatoday.it

Apertura straordinaria di Monte Testaccio con le canzoni di Gabriella Ferri - Una passeggiata sul panorama meno conosciuto (perché aperto solo su prenotazione e chiuso a lungo per lavori) di Roma che offre uno spaccato unico sull'archeologia industriale della città. Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Apertura Straordinaria Monte Testaccio