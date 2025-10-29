Apertura del Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma come prenotare la visita
Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per le visite al Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura di Roma, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi della città. Le visite si svolgono ogni giovedì e venerdì, con ingresso gratuito, audioguida tramite QR code e prenotazione obbligatoria. Il giardino, realizzato su terreno concesso dal Comune di Roma in base ad accordi diplomatici tra Italia e Giappone, è opera del celebre architetto Nakajima Ken, noto anche per aver progettato l’area giapponese dell’Orto Botanico della Sapienza. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Si tratta del primo giardino progettato in Italia da un paesaggista giapponese, e rappresenta un autentico esempio di giardino di stile sen’en, o “giardino con laghetto”, sviluppatosi tra i periodi Heian, Muromachi e Momoyama. 🔗 Leggi su Funweek.it
