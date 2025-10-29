Aperitivo letterario dedicato a Stefano Benni
A grande richiesta torna la serata di libri e viaggi stavolta dedicata a Stefano Benni, uno dei nostri autori del cuore, e ai suoi immortali personaggi!Libri e viaggi saranno protagonisti con una chiacchierata di presentazione dei viaggi e delle escursioni letterarie in programma con. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
L'Aperitivo letterario con Fagioli e i segreti di Monticello Amiata: appuntamento alla chiesa dei Bigi - - X Vai su X
L'APERITIVO LETTERARIO Giovedì 30 ottobre, alle ore 18.30 torna la rassegna promossa con l'Associazione culturale Letteratura e Dintorni; Fulvia Perillo presenta due libri di Simone Fagioli. Biglietto 3 euro (ridotto 2 euro). Nel biglietto è compresa un Vai su Facebook
Reading teatrale dedicato a Stefano Benni - Sabato 18 ottobre, presso "Alice nella città", la compagnia Teatrovare organizza un reading letterario aperto al pubblico dedicato alle opere di Stefano Benni, celebre scrittore bolognese scomparso lo ... Segnala laprovinciacr.it
Gli ’Aperitivi letterari’ alle Clarisse - 30 torna la rassegna ’Aperitivi letterari’ organizzata con l’associazione ’Letteratura e dintorni’: Stefano Adami (nella foto) presenta il libro ’Ho visto partire il ... Secondo lanazione.it
Aperitivo letterario in università: si parte con Dante e Petrarca - Rathgeb, Aula 1 Bernareggi, a Bergamo, l’incontro aperto a tutti «Aperitivo letterario UniBg», organizzato dall’Università degli ... Secondo ecodibergamo.it