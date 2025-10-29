Aperitivo con delitto T' amo da morire

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7  novembre alle 20 e Sabato 8 novembre alle 20 e nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “T'amo da morire”.San Valentino, il giorno degli innamorati, tutto è organizzato nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

aperitivo delitto t amoCena con delitto "T'amo da morire" - Giovedì 23 ottobre, Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per una serata indimenticabile: la Cena con Delitto – Stanza 57. Si legge su romatoday.it

Aperitivo con delitto "L'erba cattiva" - Sabato 4 ottobre alle 20,00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “L'erba cattiva”. Riporta romatoday.it

APERITIVO CON DELITTO - Venerdì 20 settembre Danilo Sica presenta "Il mistero dell'Isola di cocco", Corponove edizione, secondo volume di ... Riporta ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Aperitivo Delitto T Amo