Aperitivo con delitto T' amo da morire

Venerdì 7 novembre alle 20 e Sabato 8 novembre alle 20 e nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “T'amo da morire”.San Valentino, il giorno degli innamorati, tutto è organizzato nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it