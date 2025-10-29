Anziano ucciso dall’interista Martinez parlano due testimoni | la carrozzina elettrica e la sterzata improvvisa che ha tradito il portiere
Ci sarebbero due testimoni dell’ incidente che ieri mattina, 28 ottobre, è costato la vita a Paolo Saibene, 81enne della provincia di Como. Alla guida dell’auto che l’ha investito c’era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez. Sentito dagli investigatori, il giocatore ha da subito raccontato che la carrozzina elettrica su cui stava viaggiando Saibene, invalido, avesse scartato a sinistra invadendo la carreggiata. La strada in cui è successo l’incidente fatale è la sp32, nel comune di Fenegrò. Una versione che ora sarebbe confermata dai testimoni. Si tratta di due automobilisti che hanno visto l’incidente da entrambi i sensi di marcia. 🔗 Leggi su Open.online
