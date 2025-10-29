anziano si apparta con 30enne rapinato di soldi e cellulare nel posteggio dietro la stazione

di Laura Valdesi Lui 74 anni, lei trenta. Una bella forbice d’età. L’anziano della Valdichiana si era lasciato abbindolare da quella giovane straniera che prometteva effusioni e attenzioni. Nulla di male. Ma la donna, alla fine, l’avrebbe rapinato quando si erano appartati per qualche momento intimo che ha invece lasciato il pensionato con l’amaro in bocca. Questa la vicenda al centro dell’udienza preliminare davanti al giudice Andrea Grandinetti che è stata rinviata a metà novembre. Due le persone nei guai per concorso in rapina. La giovane polacca, ora 32enne, che è domiciliata nin Umbria, ed il compagno rumeno di un anno più grande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

