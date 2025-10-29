Anziani smart sventano quattro tentativi di truffa grazie ai consigli della polizia
Quattro anziani, tutti residenti a Picanello, sono riusciti a mandare in fumo altrettanti tentativi di truffa grazie alle buone pratiche illustrate dalla polizia nel corso della campagna di prevenzione “Insieme, per la sicurezza”. I malintenzionati pensavano di riuscire a mettere a segno i loro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
