Anziane truffate a Verona Padova e Brescia | finisce in manette un 41enne

Tra marzo ed aprile, sarebbe stato l'autore di cinque truffe ad anziani commesse nelle province di Padova, Verona e Brescia. Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della questura patavina, nella giornata di sabato 25 ottobre, ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Veronasera.it

SPIETATI MALVIVENTI IN GIRO PER LA BASILICATA A TRUFFARE ANZIANE. SVENTATA L’ENNESIMA TRUFFA: “TUO NIPOTE HA I DEBITI CON LE POSTE. DACCI SOLDI E GIOIELLI”. DUE CAMPANI ARRESTATI DAI CARABINIERI IN FLAGRANZA DI RE Vai su Facebook

Bedonia e Solignano: finto maresciallo truffa due anziane - X Vai su X

Finto avvocato truffava donne anziane tra Verona, Padova e Brescia: arrestato - Truffe a ripetizione ai danni degli anziani tra Verona, Padova e Brescia: finto avvocato 41enne arrestato dalla polizia. Riporta veronaoggi.it

Truffatore seriale di anziane incastrato da filmati e cellulare: cinque colpi tra Padova, Verona e Brescia. In carcere un 41enne - È accusato di aver truffato cinque donne anziane spacciandosi per un avvocato e usando la scusa di gravi problemi dei loro figli per farsi consegnare gioielli e contanti. Come scrive msn.com

Arrestato a Padova il finto avvocato dopo una raffica di truffe, persone raggirate puntando sulla disperazione - Un 41enne campano è stato arrestato per cinque truffe ai danni di anziani tra Padova, Verona e Brescia, fingendosi avvocato. Come scrive virgilio.it