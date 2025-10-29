Anziana muore per intossicazione da funghi | la figlia in prognosi riservata

OSTUNI - È ricoverata con prognosi riservata la 56 di Ostuni colpita da un'intossicazione alimentare dopo aver mangiato dei funghi velenosi. La stessa intossicazione ha già provocato la morte della madre 80enne, di cui ieri (martedì 28 ottobre) si sono celebrati i funerali. La 56enne inizialmente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

