Antonio Conte è sceso dal ring ma non dimentica Sugli Oscar magari si confronterà con De Laurentiis
Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, la Gazzetta dello Sport analizza le parole dell’allenatore del Napol i Antoni Conte “Il volto è soltanto apparentemente più rilassato rispetto a sabato. Antonio Conte è sceso dal ring, ma non dimentica. Non dimentica la polemica e le lamentele dell’Inter dopo l’ultimo big match. E non dimentica nemmeno di chi parlava di Napoli super favorito dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne e che invece, negli ultimi giorni, ha addirittura parlato di «vantaggio», riferendosi al brutto infortunio accusato dal belga. Paradosso dei paradossi, che adAntonio regala una risata amara”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
