Antonia De Mita torna all’attacco | Mastella stalliere di casa Il secondo affondo della figlia dell’ex premier

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il primo attacco frontale di Antonia De Mita, figlia dell’ex premier e storico leader democristiano Ciriaco De Mita, arriva un nuovo post al vetriolo contro Clemente Mastella. Un messaggio apparso su Facebook, ma con il tono e il peso di un editoriale politico: “Vorrei chiarire la distorsione con cui lo stalliere di casa, Clemente Mastella.”. Una frase che da sola basta a incendiare il dibattito. Antonia De Mita, con un linguaggio tagliente e colto, torna a colpire il sindaco di Benevento, mettendone in discussione non solo l’operato politico, ma anche lo spessore culturale e umano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Antonia De Mita torna all’attacco: “Mastella, stalliere di casa”. Il secondo affondo della figlia dell’ex premier

