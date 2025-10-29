Antitrust istruttoria su DJI e Nital | sospetto di prezzi imposti sui droni professionali

29 ott 2025

La vicenda tocca un settore cresciuto in fretta – i droni per uso professionale – e riguarda due nomi centrali nella filiera italiana: DJI Europe B.V. e Nital S.p.A.. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per verificare se, nella vendita in Italia dei droni enterprise a marchio DJI, siano stati fissati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

antitrust istruttoria su dji e nital sospetto di prezzi imposti sui droni professionali

© Sbircialanotizia.it - Antitrust, istruttoria su DJI e Nital: sospetto di “prezzi imposti” sui droni professionali

