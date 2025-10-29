Antitrust istruttoria su DJI e Nital | sospetto di prezzi imposti sui droni professionali

La vicenda tocca un settore cresciuto in fretta – i droni per uso professionale – e riguarda due nomi centrali nella filiera italiana: DJI Europe B.V. e Nital S.p.A.. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per verificare se, nella vendita in Italia dei droni enterprise a marchio DJI, siano stati fissati . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Antitrust, istruttoria su DJI e Nital: sospetto di “prezzi imposti” sui droni professionali

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Droni civili, #Antitrust apre istruttoria sulle società DJI e Nital helpconsumatori.it/primo-piano/dr… via @HelpConsumatori - X Vai su X

Oggi il presidente nazionale di Confconsumatori, Carmelo Calì, è stato ospite della trasmissione radiofonica "Tutti ne parlano" su Giornale Radio sul tema dell'istruttoria aperta dall'Antitrust su Philip Morris per possibile pratica commerciale scorretta nella pro Vai su Facebook

L'antitrust avvia istruttoria su Dji e Nital per presunta intesa sui prezzi dei droni - Leggi su Sky TG24 l'articolo L'antitrust avvia istruttoria su Dji e Nital per presunta intesa sui prezzi dei droni ... Da tg24.sky.it

Droni professionali, perché l’Antitrust indaga sulla cinese Dji e sul distributore italiano Nital - DJI e Nital imporrebbero il rispetto dei prezzi di vendita alla rete dei distributori, evitando qualunque forma di concorrenza ... Riporta startmag.it

L'Antitrust apre un'istruttoria su DJI e Nital per presunta intesa sui prezzi dei droni - Si indaga su un possibile accordo tra il produttore cinese e il suo importatore italiano per il controllo dei prezzi di vendita dei droni enterprise. Segnala msn.com