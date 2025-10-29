Anticipazioni UeD | confronto tra Gianmarco Ciro e Cristina volano quasi schiaffi

Nella registrazione del 28 ottobre di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena. Prima di passare a parlare delle dinamiche del Trono Classico e quello Over di questa edizione, Maria De Filippi ha deciso di dare spazio agli ex protagonisti dell’edizione, che attualmente sono al centro di tanti gossip, stiamo parlando di Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Martina De Ioannon, invece, non era presente in quanto ha rifiutato l’invito della redazione. La verità su quanto accaduto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: confronto a Uomini e Donne. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla scorsa registrazione, riportate su Lollo Magazine, rivelano che c’è stato il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Anticipazioni UeD: confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina, volano quasi schiaffi

