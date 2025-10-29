Anticipazioni Chi l’ha visto? del 29 ottobre l’appello di Piera Maggio

“Mia figlia va cercata”. Con queste parole, Piera Maggio torna davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?, ventuno anni dopo la scomparsa della piccola Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Il dolore non si è mai affievolito, ma la determinazione di una madre resta intatta. Nella puntata di questa sera, in onda su Rai3 e condotta in diretta da Federica Sciarelli, sarà in studio per mostrato il nuovo volto di Denise, realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 29 ottobre. L’obiettivo è quello di mostrare un’immagine aggiornata di come Denise potrebbe apparire oggi, a venticinque anni, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 29 ottobre, l’appello di Piera Maggio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chi l’ha visto?, su Rai 3 l’intervista esclusiva ad Andrea Sempio. I casi e le anticipazioni del 22 ottobre - X Vai su X

DECRETO SCUOLA, ANTICIPAZIONI CONFERMATE - Anche stavolta la quasi totalità delle anticipazioni sulle battaglie che ci hanno visto impegnati nell'ultimo periodo, sono confermate. L'ultima che si sta concretizzando dopo l'estensione dei corsi Indire, la Vai su Facebook

Anticipazioni Chi l’ha visto? del 29 ottobre, l’appello di Piera Maggio - ” torna in diretta con Federica Sciarelli e Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone scomparsa da Mazara del Vallo nel 2005 ... Si legge su dilei.it

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 29 ottobre 2025 - Piera Maggio torna da Federica Sciarelli con immagini che mostrano come potrebbe essere oggi sua figlia Denise Pipitone, scomparsa nel 2004 ... Segnala today.it

Chi l'ha visto? Anticipazioni: in studio Piera Maggio mostrerà il volto che potrebbe avere oggi Denise Pipitone - E poi, giovanissimi e fragili: la storia di Andrea Prospero finisce in tribunale e il giudice respinge le richieste del coetaneo accusato di istigazione al suicidio. Da affaritaliani.it