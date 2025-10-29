Anticipazioni Amici 25 puntata del 2 novembre | un assente e un allievo a rischio eliminazione

Le anticipazioni della puntata di Amici 25 di domenica 2 novembre, registrata oggi. Nel nuovo pomeridiano un allievo è stato assente mentre un altro sarebbe finito a rischio eliminazione per volere di un insegnante: attenzione spoiler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Siete pronti per una nuova puntata di Amici? Ecco le anticipazioni Vai su Facebook

Anticipazioni Amici 25, puntata del 2 novembre: un assente e un allievo a rischio eliminazione - Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nel nuovo pomeridiano di Amici in programma per il 2 novembre – registrato oggi – gli allievi si sono esibiti al centro dello studio per le loro ... Riporta fanpage.it

Amici 25, anticipazioni sesta puntata: chi è stato eliminato? - Scopri le novità sul mondo della tv e del gossip, con un occhio anche all’ambiente social. Come scrive blogtivvu.com

Anticipazioni Amici 25, giudici e classifiche: chi va in sfida nella puntata registrata oggi - Le anticipazioni della puntata di Amici 25 registrata oggi e in onda Domenica 2 Novembre 2025, tutto quello che è successo. Lo riporta mondotv24.it