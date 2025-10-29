Antibiotici e fermenti lattici | come proteggere l’intestino durante la terapia

Durante una terapia antibiotica, il benessere intestinale può essere compromesso in quanto gli antibiotici, farmaci indispensabili per combattere le infezioni batteriche, agiscono non solo sui microrganismi patogeni, ma eliminano anche parte della flora batterica benefica che abita l’intestino. Per questo motivo, è consigliabile assumere insieme antibiotici e fermenti lattici, preziosi alleati del microbiota, per prevenire alterazioni e prevenire squilibri a livello intestinale. Conseguenze intestinali dell’assunzione di antibiotici. L’intestino ospita miliardi di batteri che formano un ecosistema complesso, noto come microbiota intestinale, che svolge un ruolo essenziale non solo nella digestione, ma anche nella assimilazione di vitamine e nel corretto funzionamento del sistema immunitario. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Antibiotici e fermenti lattici: come proteggere l’intestino durante la terapia

