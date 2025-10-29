Anteprima al Metropolitan per il film su Nino D’Angelo

Tempo di lettura: 3 minuti “Nino. 18 giorni”, il film documentario su Nino D’Angelo diretto dal figlio Toni D’Angelo, sarà presentato in anteprima martedì 11 novembre alle ore 20.45 al Cinema Metropolitan di Napoli on un incontro speciale dedicato al pubblico in sala. Un racconto intenso e toccante che scava nell’anima di un artista capace di attraversare generi, palcoscenici e generazioni, restando sempre fedele alle proprie radici. Prodotto da Isola Produzioni con Rai Cinema, MAD Entertainment, Stefano Francioni produzioni, Di.Elle.O., in collaborazione con Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico ETS e Waterclock e realizzato con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, “Nino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

