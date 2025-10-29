Another Love replica puntata 29 ottobre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 29 ottobre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Kenan va a cena a casa di Leyla e viene accolto calorosamente da tutta la famiglia che lo ringrazia per aver salvato Ekrem. Durante la serata, Ekrem riceve una telefonata di Necati. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 18 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

