Anniversario Costituzione Repubblica dell’Azerbaijan Zoffili a conferenza Baku

29 ott 2025

ROMA – Il Presidente della Delegazione italiana e Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare Osce Eugenio Zoffili (foto) partecipa oggi, 29 ottobre, a Baku alla Conferenza parlamentare internazionale in occasione del 30° anniversario dell’adozione della Costituzione della Repubblica dell’Azerbaijan. Zoffili prenderà parte alla Conferenza in rappresentanza della Camera dei deputati. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

