Anne Hathaway è una di quelle donne che sembrano nate per brillare: con il suo sorriso magnetico, lo sguardo profondo e un'eleganza innata, è riuscita a conquistare Hollywood senza mai perdere la sua autenticità e, ad oggi, è senza dubbio una delle attrici più amate e ammirate. In oltre vent'anni di carriera ha attraversato il mondo del cinema con grazia e versatilità, interpretando ruoli tanto iconici quanto diversi tra loro, dalla principessa Disney in Pretty Princess alla determinata giornalista Andy Sachs ne Il Diavolo veste Prada, ruolo che le ha regalato la fama mondiale. In questo momento l'attrice è nel pieno di una nuova fase artistica e tra set, progetti di moda e impegni come ambasciatrice di marchi di lusso, continua a reinventarsi con naturalezza.

© Dilei.it - Anne Hathaway, visione in rosso ai premi di Women’s World Daily