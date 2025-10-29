Annabelle | la spiegazione del finale del film

Sebbene Annabelle del 2014 fosse ben lungi dall’essere la fine della storia della bambola maledetta, lo spin-off di The Conjuring ha offerto una chiara spiegazione delle origini del personaggio principale. Annabelle era uno spin-off del film horror di successo del 2013 L’evocazione – The Conjuring. Mentre i film di The Conjuring si concentrano sulle imprese di Ed e Lorraine Warren, i film di Annabelle sono incentrati su una bambola presumibilmente posseduta che la coppia ha incontrato durante la loro carriera di investigatori del paranormale. La scena iniziale di The Conjuring presentava una vignetta inquietante con protagonista Annabelle e la bambola maledetta si è rivelata così memorabile che ha presto dato vita a uno spin-off tutto suo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it