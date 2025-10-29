Anna Ida Capone presidente della sezione sammaritana dell' Anm
È il sostituto procuratore Anna Ida Capone il nuovo presidente della sottosezione dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm) di Santa Maria Capua Vetere, eletta per il prossimo biennio dall'assemblea dell'associazione insieme al segretario Linda Catagna, giudice civile. Le due cariche sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it
