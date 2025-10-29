Anita Mazzotta crolla per la morte della madre al GF | Fuori da qui non ho nessuno lo sfogo sulla famiglia

Anita Mazzotta è scoppiata in lacrime ieri sera: sta vivendo nella casa del Grande Fratello con un profondo dolore, quello legato alla scomparsa della madre. "Fuori da qui non ho nessuno, solo mia madre si prendeva cura di me", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domenico ha detto meglio che non bevo, sennò faccio il panico…” Questa frase di Benedetta, rivolta ad Anita Mazzotta, ha acceso un vero dibattito tra chi segue il Grande Fratello. Le dinamiche nella Casa si fanno sempre più complicate: tra Benedetta e Dom Vai su Facebook

Dopo quello di Anita Mazzotta c’è stato un altro abbandono #GrandeFratello - X Vai su X

Anita Mazzotta crolla per la morte della madre al GF: “Fuori da qui non ho nessuno”, lo sfogo sulla famiglia - Anita Mazzotta è scoppiata in lacrime ieri sera: sta vivendo nella casa del Grande Fratello con un profondo dolore, quello legato alla scomparsa della ... Scrive fanpage.it

Anita Mazzotta crolla al Grande Fratello per la morte della mamma: “Non ho più nessuno”/ “Mio padre? Non c’è” - Anita Mazzotta crolla al Grande Fratello per la morte della mamma: "Non ho più nessuno... Secondo ilsussidiario.net

Grande Fratello, il crollo di Anita Mazzotta nella casa pensando alla madre scomparsa: “Sono sola, non ho nessuno” - Anita Mazzotta si è sfogata nella casa del Grande Fratello pensando alla vita esterna e alla madre che non c'è più. mondotv24.it scrive