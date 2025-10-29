Anita Mazzotta crolla per la morte della madre al GF | Fuori da qui non ho nessuno lo sfogo sulla famiglia

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anita Mazzotta è scoppiata in lacrime ieri sera: sta vivendo nella casa del Grande Fratello con un profondo dolore, quello legato alla scomparsa della madre. "Fuori da qui non ho nessuno, solo mia madre si prendeva cura di me", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

