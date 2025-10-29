Animali a Benevento soccorsi senza sosta | numeri record per la loro tutela
Tempo di lettura: 2 minuti Dal 1° gennaio 2025 a oggi 29 ottobre, i volontari dell’associazione Guardia Forestale ODV contano 1.000 “Mille” interventi di soccorso e salvataggio tra cani, gatti, volatili e animali selvatici. Dati che raccontano un impegno concreto dai medici veterinari ASL e Guardia Forestale ODV, una strategia vincente, capace di diventare esempio per altre realtà, Regioni e Province. Il randagismo in Italia resta una grave emergenza sociale, con numeri ancora troppo elevati, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud. Le cause principali sono sempre le stesse: abbandono, mancata sterilizzazione e un diffuso degrado culturale e ambientale che alimenta il problema. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
