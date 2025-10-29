Anguissa trascina ancora il Napoli | è da blindare

Ancora una volta Frank Zambo Anguissa è stato l’uomo copertina del Napoli. La Gazzetta dello Sport celebra . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Anguissa trascina ancora il Napoli: è da blindare

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zambo #Anguissa, semplicemente imprescindibile. Spesso sottovalutato, ma chi ama davvero il calcio lo sa: è una forza della natura. Possente, grintoso, instancabile. Corre, combatte, trascina la squadra. E da quando è arrivato Antonio #Conte… ha iniziato a Vai su Facebook

ANGUISSA E MILINKOVIC-SAVIC TRASCINANO IL NAPOLI Il Napoli vince contro il Lecce di Di Francesco grazie a una rete di Anguissa, che al 69’ con un colpo di testa su calcio di punizione firma il gol decisivo. - X Vai su X

Anguissa trascina il Napoli e fa record di MVP: Conte si coccola la sua nuova arma - Sorride il Napoli che passa sul Lecce e si porta a 21 punti in testa alla classifica e lo fa grazie alla parata su Camarda di Milinkovic Savic da calcio ... Si legge su iamnaples.it

Anguissa trascina il Napoli a Lecce, Camarda sbaglia un rigore - 0 i salentini grazie ad una rete di Anguissa nel secondo tempo al Via del Mare ... Secondo msn.com

Napoli, che brividi! Poi Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa. Conte torna primo - Feroce, convinto, gladiatore nella ripresa, quando l’inserimento di Kevin De Bruyne accende la luce offensiva e l’assalto ... Riporta gazzetta.it