Anguissa MVP il retroscena con Milinkovic-Savic | Se non lo prendo mio figlio mi ammazza

Una vittoria sofferta, un rigore parato e un gol pesantissimo. Ma l’immagine più bella del post-partita di Lecce-Napoli arriva dai microfoni di DAZN, con un siparietto esilarante e tenero che racconta alla perfezione il clima sereno e unito che si respira nello spogliatoio di Antonio Conte. Protagonisti i due eroi di giornata: l’autore del gol, Frank Zambo Anguissa, e il para-rigori, Vanja Milinkovi?-Savi?. Vanja Milinkovi?-Savi? para il rigore a Camarda “Se non lo Prendo, mio Figlio mi Ammazza”: il Divertente Retroscena. La scena è semplice. Ad Anguissa viene consegnato il premio di MVP (Man of the Match) per la sua prestazione e il suo gol decisivo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

