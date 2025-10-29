Anguissa MVP il retroscena con Milinkovic-Savic | Se non lo prendo mio figlio mi ammazza

Napolissimo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vittoria sofferta, un rigore parato e un gol pesantissimo. Ma l’immagine più bella del post-partita di Lecce-Napoli arriva dai microfoni di DAZN, con un siparietto esilarante e tenero che racconta alla perfezione il clima sereno e unito che si respira nello spogliatoio di Antonio Conte. Protagonisti i due eroi di giornata: l’autore del gol, Frank Zambo Anguissa, e il para-rigori, Vanja Milinkovi?-Savi?. Vanja Milinkovi?-Savi? para il rigore a Camarda “Se non lo Prendo, mio Figlio mi Ammazza”: il Divertente Retroscena. La scena è semplice. Ad Anguissa viene consegnato il premio di MVP (Man of the Match) per la sua prestazione e il suo gol decisivo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

anguissa mvp il retroscena con milinkovic savic se non lo prendo mio figlio mi ammazza

© Napolissimo.it - Anguissa MVP, il retroscena con Milinkovic-Savic: “Se non lo prendo mio figlio mi ammazza”

Leggi anche questi approfondimenti

anguissa mvp retroscena milinkovicAnguissa trascina il Napoli e fa record di MVP: Conte si coccola la sua nuova arma - Sorride il Napoli che passa sul Lecce e si porta a 21 punti in testa alla classifica e lo fa grazie alla parata su Camarda di Milinkovic Savic da calcio ... Da iamnaples.it

anguissa mvp retroscena milinkovicLecce-Napoli 0-1: Anguissa decide, Milinkovic-Savic para un rigore. Azzurri in vetta solitaria - Highlights, statistiche e cronaca completa. lifestyleblog.it scrive

anguissa mvp retroscena milinkovicIl Napoli vince da capolista: Milinkovic-Savic e Anguissa firmano la trasferta al Via del Mare - Savic e al colpo di testa di Anguissa, volando in vetta alla Serie A ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com

Cerca Video su questo argomento: Anguissa Mvp Retroscena Milinkovic