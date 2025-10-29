Anguissa MVP il retroscena con Milinkovic-Savic | Se non lo prendo mio figlio mi ammazza
Una vittoria sofferta, un rigore parato e un gol pesantissimo. Ma l’immagine più bella del post-partita di Lecce-Napoli arriva dai microfoni di DAZN, con un siparietto esilarante e tenero che racconta alla perfezione il clima sereno e unito che si respira nello spogliatoio di Antonio Conte. Protagonisti i due eroi di giornata: l’autore del gol, Frank Zambo Anguissa, e il para-rigori, Vanja Milinkovi?-Savi?. Vanja Milinkovi?-Savi? para il rigore a Camarda “Se non lo Prendo, mio Figlio mi Ammazza”: il Divertente Retroscena. La scena è semplice. Ad Anguissa viene consegnato il premio di MVP (Man of the Match) per la sua prestazione e il suo gol decisivo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anguissa e quel siparietto con Savic: quando il premio MVP diventa una questione di famiglia Il numero 99 ha parlato anche del retroscena che lo ha visto protagonista nel corso del match con il tecnico Antonio Conte ? #SSCNapoli #SpazioNapoli - X Vai su X
NAPOLI, È UNA CONGIURA: IN DUE VANNO KO Anguissa fa il bomber, ma Lang e Politano mettono in ansia Conte in vista dei prossimi match. È tornato Hojlund, Lucca non sfrutta l'occasione #LecceNapoli #Conte #Anguissa #Calciomercato Vai su Facebook
Anguissa trascina il Napoli e fa record di MVP: Conte si coccola la sua nuova arma - Sorride il Napoli che passa sul Lecce e si porta a 21 punti in testa alla classifica e lo fa grazie alla parata su Camarda di Milinkovic Savic da calcio ... Da iamnaples.it
Lecce-Napoli 0-1: Anguissa decide, Milinkovic-Savic para un rigore. Azzurri in vetta solitaria - Highlights, statistiche e cronaca completa. lifestyleblog.it scrive
Il Napoli vince da capolista: Milinkovic-Savic e Anguissa firmano la trasferta al Via del Mare - Savic e al colpo di testa di Anguissa, volando in vetta alla Serie A ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com