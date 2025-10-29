Anguissa l’anima del Napoli | il ritorno del gigante che spinge Conte e risolleva gli azzurri

"> Il Napoli ritrova vittoria, solidità e orgoglio grazie a un protagonista che non smette mai di essere “Fab”: Frank Zambo Anguissa. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è suo il colpo di testa che ha interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive in trasferta, il gesto tecnico che ha rimesso in moto la squadra e la chioma che sembra guidare il destino azzurro. Una partita sporca, difficile, vinta con ordine e carattere contro un Lecce coraggioso ma impreciso. Come scrive ancora il Corriere dello Sport, il Napoli ha sofferto nel primo tempo, dominando però il possesso (58,8%) e i tiri (14-7). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

