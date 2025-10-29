Anguissa in campo si ha l’impressione di vedere spuntare un numero 99 da tutte le parti Corsport

Anche il Corriere dello Sport esalta  Frank Zambo Anguissa  che ieri non è stato solo l’autore del gol vittoria, ma l’uomo onnipresente. “In campo non sembra essercene solo uno, ma si ha l’impressione di vedere spuntare un numero 99 da tutte le parti. Poi fa sempre la giocata giusta, la scelta migliore, trova sempre la soluzione più intelligente. Quando è così on fire diventa incontenibile, un dominatore in campo come se ne vedono pochi. Sarà  un peccato vederlo partire per la Coppa d’Africa, sarebbe un delitto non chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo. Per quello che ha fatto e per quello che sta facendo merita la massima fiducia di De Laurentiis”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

