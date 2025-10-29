Anguissa in campo si ha l’impressione di vedere spuntare un numero 99 da tutte le parti Corsport
Anche il Corriere dello Sport esalta Frank Zambo Anguissa che ieri non è stato solo l’autore del gol vittoria, ma l’uomo onnipresente. “In campo non sembra essercene solo uno, ma si ha l’impressione di vedere spuntare un numero 99 da tutte le parti. Poi fa sempre la giocata giusta, la scelta migliore, trova sempre la soluzione più intelligente. Quando è così on fire diventa incontenibile, un dominatore in campo come se ne vedono pochi. Sarà un peccato vederlo partire per la Coppa d’Africa, sarebbe un delitto non chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo. Per quello che ha fatto e per quello che sta facendo merita la massima fiducia di De Laurentiis”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Il Napoli consolida il primato! #Anguissa, realizza la rete della vittoria al 69° minuto, e #MilinkovicSavic para un rigore a #Camarda al 55° minuto, trascinano il #Napoli alla conquista dei 3 punti sul campo del #Lecce; dopo un primo tempo privo di azioni salie - facebook.com Vai su Facebook
Oggi scendiamo in campo così! #ProudToBeNapoli - X Vai su X
Anguissa, le treccine magiche - Il primato del Napoli ha le treccine lunghe e una firma più grande di tutte, quella di Frank Anguissa. Come scrive corrieredellosport.it
Anguissa: “Lecce è sempre stata tosta. Tre punti importanti” - Franck Anguissa è stato premiato come migliore in campo al termine della gara, ma il pensiero del calciatore è per l’uomo decisivo: “ Volevo regalare il premio MVP del match a Milinkovic- Come scrive msn.com
Camarda sbaglia, Anguissa segna ancora: il Napoli passa a Lecce, Conte in vetta da solo - L'attaccante sbaglia un rigore per i salentini e il camerunese segna il suo secondo gol in campionato ... Come scrive msn.com