Anguissa abbonato al gol E al Napoli passa la paura

Ilgiornale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanco, a tratti impreciso e con la solita mezza squadra fuori tra turnover e infortunati, il primo Napoli orfano di De Bruyne non si perde di fronte alla compattezza e all’umilità del Lecce, smentisce i propri disagi lontano da casa (non vinceva in trasferta da quattro gare, Champions compresa). Basta il ritorno al 4-3-3, marchio di fabbrica alla base della conquista dello scudetto, per vincere una partita sporca nonostante gli interpreti non siano gli stessi: Lucca spreca un’altra occasione per far ricredere chi considera un’enormità i 35 milioni per l’acquisto, a sinistra Lang non ha ancora replicato i gol e gli assist del suo passato olandese, mancano la fantasia sulla trequarti e la potenza al centro dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

anguissa abbonato al gol e al napoli passa la paura

© Ilgiornale.it - Anguissa "abbonato" al gol. E al Napoli passa la paura

Leggi anche questi approfondimenti

anguissa abbonato gol napoliAnguissa "abbonato" al gol. E al Napoli passa la paura - Stanco, a tratti impreciso e con la solita mezza squadra fuori tra turnover e infortunati, il primo Napoli orfano di De Bruyne non si perde di fronte alla compattezza e all’umilità del Lecce, ... Scrive msn.com

anguissa abbonato gol napoliLecce-Napoli 0-1: Anguissa e Milinkovic-Savic decisivi - Napoli di Martedì 28 ottobre 2025: Anguissa segna, Milinkovic- Da calciomagazine.net

anguissa abbonato gol napoliNapoli essenziale: Anguissa segna ancora, Milinkovic-Savic para un rigore. Lecce battuto 1-0 - Anguissa segna il gol decisivo al 69', in precedenza Milinkovic- fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Anguissa Abbonato Gol Napoli