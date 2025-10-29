anguissa abbonato al gol e al napoli passa la paura

Stanco, a tratti impreciso e con la solita mezza squadra fuori tra turnover e infortunati, il primo Napoli orfano di De Bruyne non si perde di fronte alla compattezza e all’umilità del Lecce, smentisce i propri disagi lontano da casa (non vinceva in trasferta da quattro gare, Champions compresa). Basta il ritorno al 4-3-3, marchio di fabbrica alla base della conquista dello scudetto, per vincere una partita sporca nonostante gli interpreti non siano gli stessi: Lucca spreca un’altra occasione per far ricredere chi considera un’enormità i 35 milioni per l’acquisto, a sinistra Lang non ha ancora replicato i gol e gli assist del suo passato olandese, mancano la fantasia sulla trequarti e la potenza al centro dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

