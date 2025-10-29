Angelina Melnikova | il ritorno della regina | l’intervista a Ginnasticomania

Ciao a tutti e bentornati a Ginnasticomania, il programma condotto da Chiara Sani dedicato alle stelle della ginnastica artistica internazionale?. In questa puntata celebriamo la straordinaria Angelina Melnikova, nuova campionessa del mondo ai Mondiali di Giacarta 2025! Dopo un lungo stop dovuto alla guerra, Angelina è tornata in pedana con grinta e determinazione, conquistando l’oro nell’All-Around e l’argento alle parallele asimmetriche. Chiara Sani l’ha incontrata a Riccione, durante la conferenza stampa della Riccione Academy, per una intervista esclusiva tra emozioni, sacrifici e sogni olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Angelina Melnikova: il ritorno della regina | l’intervista a Ginnasticomania

Altri contenuti sullo stesso argomento

Come nel 2021, Angelina Melnikova torna sul gradino più alto del mondo! Campionessa mondiale a Jakarta 2025, ancora una volta con i body Sigoa. Orgogliosi di vestire l’eccellenza, di celebrare il talento e la passione che portano al successo. . . . Just Vai su Facebook

Angelina Melnikova, la copertina dei Mondiali. Nemour oro africano, gli USA non sono corazzata? Hashimoto tris - - X Vai su X

Chi è Angelina Melnikova, la ginnasta russa “neutrale” campionessa del mondo dopo la candidatura con Putin - La 25enne ha vinto due medaglie d’oro nell’all around e nel volteggio ai Mondiali di Giacarta pochi mesi dopo la vittoria alle primarie del partito Russia Unita di Vladimir Putin ... Segnala msn.com

Angelina Melnikova torna dopo 4 anni e stravolge i Mondiali di ginnastica artistica. La Russia si riprende il palcoscenico - Angelina Melnikova ha fatto il proprio ritorno ai Mondiali di ginnastica artistica dopo quattro anni di assenza. Da oasport.it

Mondiali ginnastica: Melnikova d'oro anche nel volteggio - La russa Angelina Melnikova, che gareggia sotto bandiera neutrale, è stata incoronata campionessa mondiale al volteggio a Giacarta, all'indomani del suo titolo nella competizione generale. Segnala ansa.it