Android Auto si prepara per i widget nella schermata iniziale

Tuttoandroid.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra che Google sia al lavoro per introdurre finalmente i widget nella schermata principale di Android Auto L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

android auto si prepara per i widget nella schermata iniziale

© Tuttoandroid.net - Android Auto si prepara per i widget nella schermata iniziale

News recenti che potrebbero piacerti

android auto prepara widgetAndroid Auto: il nuovo aggiornamento distrugge i comandi rapidi - Si parlava di maggiore stabilità, piccole ottimizzazioni, una migliore gestione delle app. Secondo tecnoandroid.it

Android Auto 15.2 causa problemi ai “Quick Controls”: media e navigazione fuori uso per alcuni utenti - Si tratta del piccolo widget posizionato nella taskbar (la barra di sistema), che consente di controllare la ... Si legge su tuttoandroid.net

Android Auto si prepara a un utile cambiamento per ridurre le distrazioni - Chi ha installato tante app può alle volte trovarsi infastidito dal drawer di Android Auto, soprattutto con uno schermo non particolarmente generoso a bordo: mettersi a scorrere più volte alla ricerca ... Da tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Android Auto Prepara Widget