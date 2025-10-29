Android Auto diventerà più intelligente grazie all’integrazione delle scorciatoie di Gemini

Un teardown dell'ultima beta di Android Auto ha svelato che Google starebbe lavorando a una nuova funzione chiamata Gemini Actions, destinata a sostituire l'attuale sistema di comandi rapidi basati su Google Assistant. L'obiettivo sarebbe quello di adottare un modo ancora più immediato per interagire con l'assistente AI di Big G, direttamente dallo schermo dell'auto senza .

