ANDROID ARMSX2 1.03 | Impostazioni Specifiche per Giochi Supporto CSO e Ottimizzazioni

La versione ARMSX2 1.0.3 è ora disponibile, portando con sé una serie di miglioramenti significativi per l’emulazione PlayStation 2 su dispositivi ARM. Scopriamo insieme le novità di questo aggiornamento. Cosa è ARMSX2?. ARMSX2 è un emulatore PlayStation 2 (PS2) gratuito e open-source per dispositivi ARM, basato sui progetti PCSX2 e PCSX2ARM64. Il suo scopo è emulare l’hardware della PS2 su architettura ARM, attualmente utilizzando un ricompilatore che opera come x86? arm64 (sebbene questo potrebbe evolversi con lo sviluppo futuro). Con ARMSX2 puoi giocare ai titoli PS2 sul tuo smartphone Android, oltre che su dispositivi iOS, Linux e Windows. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Leggi anche questi approfondimenti

Android 16 come iOS? Impostazioni delle singole app tra le impostazioni di sistema - Con la Beta 3 rilasciata a metà marzo, Android 16 ha raggiunto ufficialmente la stabilità della piattaforma, compiendo un passo importante verso il rilascio in forma stabile (atteso a giugno). Da tuttoandroid.net

Queste potrebbero essere le nuove impostazioni di Android e a noi piacciono molto - Le impostazioni di Android hanno subito diversi cambiamenti nel corso del tempo, sia in termini di opzioni disponibili che di grafica, ma a quanto pare Google non è pago del risultato ottenuto. smartworld.it scrive

Android 16: Google testa un design diviso per notifiche e impostazioni rapide - Numerosi brand che producono dispositivi Android di primo piano hanno trovato la combinazione attuale di notifiche e riquadri delle impostazioni rapide una scelta piuttosto particolare. Riporta phonetoday.it