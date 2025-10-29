Andrew Cuomo il candidato indipendente per la poltrona di New York punta sugli influencer trumpiani

Wired.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intesa tra l’ex governatore e i creator pro-Trump mostra quanto la corsa per il sindaco si giochi ormai sui social, più che nei comizi. 🔗 Leggi su Wired.it

andrew cuomo candidato indipendenteAndrew Cuomo, il candidato indipendente per la poltrona di New York, punta sugli influencer trumpiani - Trump mostra quanto la corsa per il sindaco si giochi ormai sui social, più che nei comizi. Scrive wired.it

andrew cuomo candidato indipendenteIl sindaco Democratico di New York Eric Adams sosterrà il candidato indipendente Andrew Cuomo alle elezioni per il suo successore - Il sindaco di New York uscente, Eric Adams, ha detto che sosterrà il candidato indipendente Andrew Cuomo alle elezioni per il suo successore del 4 novembre, e non il candidato ufficiale del suo partit ... Riporta ilpost.it

L’ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo si candiderà come indipendente a sindaco della città - Andrew Cuomo, ex governatore dello stato di New York dimessosi nel 2021 per accuse di molestie sessuali, ha detto che si candiderà a sindaco della città da indipendente. Secondo ilpost.it

