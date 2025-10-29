Andrea Righi morto a 24 anni in un incidente sulla Roma-Fiumicino i famigliari | Cerchiamo testimoni

Andrea Righi è morto a 24 anni in un incidente sulla Roma-Fiumicino tra il suo scooter e un taxi. I famigliari hanno lanciato un appello alla ricerca di testimoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

