Andrea Righi il 24enne morto in un incidente sulla Roma-Fiumicino La famiglia | Cerchiamo testimoni

Andrea Righi, 24 anni, è morto in un incidente avvenuto sulla Roma-Fiumicino all'altezza del chilometro 11,600. Il ragazzo tornava dal lavoro quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto l'impatto con un taxi, il cui conducente si è subito fermato dopo lo scontro. Per il giovane non c'è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Buon compleanno a Diletta Ugolotti, Davide Righi Riva, Andrea Mantelli, Filippo Torri e Riccardo Tonelli! Vai su Facebook

Incidente mortale sulla Roma Fiumicino, il papà dello chef Andrea Righi cerca testimoni - Si cercano testimoni di un incidente mortale sulla Roma Fiumicino avvenuto nella notte di martedì 14 ottobre scorso. Segnala msn.com

Morto Andrea Righi: cos’è successo? - Quel che è certo è che il tragico evento si è consumato a Roma. alphabetcity.it scrive