Andrea Delogu muore il fratello Evan Oscar | aveva solo 18 anni
Ha perso il controllo della moto ed è caduto, finendo contro un palo: è morto così nel pomeriggio, in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina (Rimini), Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli e San Patrignano e fratello della conduttrice e showgirl Andrea. Era in sella ad una moto Benelli 750, che sarà sottoposta a sequestro per svolgere accertamenti. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere, invano, il ragazzo e gli agenti della Polizia locale. La strada teatro dell'incidente è stata chiusa al traffico. " Non ho parlato ancora con i familiari - ha detto il sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti - non li ho chiamati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
