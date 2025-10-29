Andrea Delogu morto il fratello Evan Oscar a 18 anni in un incidente in moto | lo schianto contro due pali della luce

Evan Oscar Delogu è morto oggi, mercoledì 29 ottobre, nel primo pomeriggio dopo un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, vicino a Rimini. Il giovane diciottenne, fratello. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea Delogu, morto il fratello Evan Oscar a 18 anni in un incidente in moto: lo schianto contro due pali della luce

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ultim'ora. Morto il fratello di #AndreaDelogu in un incidente: i due erano legatissimi Vai su Facebook

""Andrea Delogu"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Andrea Delogu e il post con Evan, morto nell’incidente: “Mio fratello è il più bello del mondo” - La tragedia oggi pomeriggio: lo schianto con la moto non ha dato scampo al fratello 18enne della presentatrice televisiva e radiofonica. ilrestodelcarlino.it scrive

Andrea Delogu, morto il fratello Evan a 18 anni in un incidente in moto: lo schianto contro due pali della luce - Evan Delogu è morto oggi, 29 ottobre, nel primo pomeriggio dopo un incidente stradale a Bellaria vicino a Rimini. Come scrive leggo.it

È morto il fratello di Andrea Delogu, il 18enne deceduto in un incidente in moto. Il legame raccontato sui social: “È il più bello del mondo” - Evan Oscar Delogu, fratello della concorrente di Ballando con le Stelle, è deceduto a Bellaria. Segnala ilfattoquotidiano.it