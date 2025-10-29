Andrea Delogu morto il fratello 18enne in un incidente in moto nel riminese

29 ott 2025

Da quanto si apprende, il 18enne è morto a seguito di un incidente in moto, la cui dinamica deve ancora essere accertata. Sembrerebbe, secondo una prima ricostruzione, che il giovanissimo abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato prima contro un palo e poi contro un secondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

