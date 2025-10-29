Andrea Delogu la morte del fratello | Ballando con le stelle cosa succede adesso

Una serata che doveva essere festa, risate, musica. Invece, un’ombra improvvisa ha attraversato il dietro le quinte, lasciando tutti senza parole. Sembra impossibile, ma a volte la vita irrompe sul palco, chiedendo solo silenzio e rispetto. Cosa succederà ora a Ballando con le Stelle? Nessuno ha il coraggio di fare previsioni. >> “Addio, bambino nostro”. Morte Evan Delogu, il messaggio straziante dei genitori La notizia ha lasciato tutti sospesi, come se il tempo si fosse fermato per un istante. Il sorriso contagioso di Andrea Delogu, la sua forza, la sua energia che accendeva lo studio, sembrano all’improvviso più fragili, più veri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Si chiamava Evan Oscar Delogu e aveva 18 anni il ragazzo morto a Bellaria Igea Marina, intorno alle 15.40, mentre era in sella a una moto lungo via Vittor Pisani. Il ragazzo, figlio di Walter Delogu e fratello dell'artista, scrittrice e showgirl, Andrea Delogu, ha p Vai su Facebook

È morto a 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu, in un incidente stradale a Bellaria. Il ragazzo era in moto quando ha perso il controllo del mezzo. - X Vai su X

Andrea Delogu e il post con Evan, morto nell’incidente: “Mio fratello è il più bello del mondo” - La tragedia oggi pomeriggio: lo schianto con la moto non ha dato scampo al fratello 18enne della presentatrice televisiva e radiofonica. Segnala ilrestodelcarlino.it

Evan Delogu; chi era e come è morto il fratello di Andrea? - Evan Delogu, fratello della nota conduttrice Andrea Delogu, è tragicamente scomparso il 29 ottobre 2025 in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nella provincia di Rimini. tag24.it scrive

Andrea Delogu, morto il fratello Evan Oscar a 18 anni in un incidente in moto: lo schianto contro due pali della luce - Evan Oscar Delogu è morto oggi, mercoledì 29 ottobre, nel primo pomeriggio dopo un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, vicino a Rimini. Come scrive leggo.it