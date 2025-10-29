Andrea Delogu e il post con Evan morto nell’incidente | Mio fratello è il più bello del mondo

Bellaria, 29 ottobre 2025 – E’ il fratello di Andrea Delogu, Evan Delogu, il 18enne morto nel pomeriggio a Bellaria in via Vittor Pisani dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava. Uno schianto violentissimo che non ha dato la possibilità ai soccorritori arrivati anche con un’eliambulanza di rianimare il giovane fratello della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu che da quest’anno è una concorrente di ‘Ballando con le stelle’. Il post di Andrea su Instagram: “Mio fratello è il più bello del mondo. In un post del 18 settembre, sul profilo instagram ‘Andrealarossa’ c’è un post che Andrea Delogu ha dedicato proprio dedicato a lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andrea Delogu e il post con Evan, morto nell’incidente: “Mio fratello è il più bello del mondo”

Andrea Delogu e il post con Evan, morto nell'incidente: "Mio fratello è il più bello del mondo" - La tragedia oggi pomeriggio: lo schianto con la moto non ha dato scampo al fratello 18enne della presentatrice televisiva e radiofonica.

Incidente in moto: morto a 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea - La tragedia nel pomeriggio a Bellaria in via Vittor Pisani: il ragazzino ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto.

Tragedia a Bellaria, morto il fratello di Andrea Delogu: "Caduto con lo scooter in via Vittor Pisani" - a perdere la vita, un 17enne caduto con lo scooter mentre percorreva