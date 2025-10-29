Ancora raid israeliani nel nord di Gaza dopo l’annuncio di cessate il fuoco | Colpita minaccia imminente Oltre 100 morti negli attacchi – La diretta
Aumenta il bilancio dei morti nei raid di Israele nella Striscia. La protezione civile e gli ospedali gestiti da Hamas riportano che le vittime sarebbero «almeno 104». Intanto, un soldato israeliano è morto ieri, martedì 28 ottobre, nella Striscia di Gaza. È successo durante un attacco contro le truppe di stanza nell’area di Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. A renderlo noto sono state le Forze di difesa israeliane (Idf). Hanno parlato di un’azione «condotta da terroristi palestinesi» contro i militari impegnati nelle operazioni sul campo. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, riservista originario dell’insediamento di Neria, in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
La protezione civile e gli ospedali di Gaza gestiti da Hamas affermano i raid israeliani, avvenuti durante la notte e questa mattina prima del ripristino del cessate il fuoco, hanno ucciso più di 100 persone in tutta la Striscia, tra cui diversi bambini. “Almeno 101 vi Vai su Facebook
Gaza, dopo i raid israeliani il cessate il fuoco: oltre 100 morti, tregua fragile tra Israele e Hamas - X Vai su X
Gaza, news in diretta. Nuovo raid israeliano sul nord di Gaza: “Colpita minaccia imminente”. Trump: “cessate il fuoco non è a repentaglio” - Le ultime notizie in diretta da Gaza: decine di morti negli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte su ordine di Netanyahu ... Si legge su fanpage.it
Israele ha bombardato di nuovo la Striscia di Gaza - Circa sei ore dopo aver annunciato il ripristino del cessate il fuoco, Israele ha lanciato un nuovo raid nella Striscia di Gaza. lettera43.it scrive
Gaza, nuovo raid israeliano nel nord della Striscia. L'Idf: «Colpita minaccia imminente». Ieri 100 morti - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' su Gaza accusando Hamas di violazione delle intese. Riporta ilmattino.it