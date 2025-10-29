Ancora raid israeliani nel nord di Gaza dopo l’annuncio di cessate il fuoco | Colpita minaccia imminente Oltre 100 morti negli attacchi – La diretta

Aumenta il bilancio dei morti nei raid di Israele nella Striscia. La protezione civile e gli ospedali gestiti da Hamas riportano che le vittime sarebbero «almeno 104». Intanto, un soldato israeliano è morto ieri, martedì 28 ottobre, nella Striscia di Gaza. È successo durante un attacco contro le truppe di stanza nell’area di Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. A renderlo noto sono state le Forze di difesa israeliane (Idf). Hanno parlato di un’azione «condotta da terroristi palestinesi» contro i militari impegnati nelle operazioni sul campo. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, riservista originario dell’insediamento di Neria, in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Open.online