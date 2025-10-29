Ancora raid israeliani nel nord di Gaza dopo l’annuncio di cessate il fuoco | Colpita minaccia imminente Oltre 100 morti negli attacchi – La diretta

Open.online | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumenta il bilancio dei morti nei raid di Israele nella Striscia. La protezione civile e gli ospedali gestiti da Hamas riportano che le vittime sarebbero «almeno 104». Intanto, un soldato israeliano è morto ieri, martedì 28 ottobre, nella Striscia di Gaza. È successo durante un attacco contro le truppe di stanza nell’area di Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. A renderlo noto sono state le  Forze di difesa israeliane (Idf). Hanno parlato di un’azione «condotta da terroristi palestinesi» contro i militari impegnati nelle operazioni sul campo. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, riservista originario dell’insediamento di Neria, in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

raid israeliani nord gazaGaza, news in diretta. Nuovo raid israeliano sul nord di Gaza: “Colpita minaccia imminente”. Trump: “cessate il fuoco non è a repentaglio” - Le ultime notizie in diretta da Gaza: decine di morti negli attacchi delle Idf avvenuti durante la notte su ordine di Netanyahu ... Si legge su fanpage.it

raid israeliani nord gazaIsraele ha bombardato di nuovo la Striscia di Gaza - Circa sei ore dopo aver annunciato il ripristino del cessate il fuoco, Israele ha lanciato un nuovo raid nella Striscia di Gaza. lettera43.it scrive

raid israeliani nord gazaGaza, nuovo raid israeliano nel nord della Striscia. L'Idf: «Colpita minaccia imminente». Ieri 100 morti - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' su Gaza accusando Hamas di violazione delle intese. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Raid Israeliani Nord Gaza