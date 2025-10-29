Quando Finanza e Guardia costiera sono arrivate, per quattro ragazzi era già troppo tardi. In meno di una settimana, due naufragi costano la vita a più di 60 fra morti e dispersi. Marmorale: “I migranti non sono spazzatura, lo ha detto anche papa Leone”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ancora morti a Lampedusa. Mediterranea torna in mare per una nuova missione