Ancora morti a Lampedusa Mediterranea torna in mare per una nuova missione
Quando Finanza e Guardia costiera sono arrivate, per quattro ragazzi era già troppo tardi. In meno di una settimana, due naufragi costano la vita a più di 60 fra morti e dispersi. Marmorale: “I migranti non sono spazzatura, lo ha detto anche papa Leone”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
