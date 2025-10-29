Ancora lavori di manutenzione Nel ponte di Ognissanti circolazione dei treni sospesa

Ponte di Ognissanti a circolazione ferroviaria interrotta. Dopo un‘intera estate senza treni tra Lecco e Tirano, un mese di “ferie“ sulla besanina, il week end lungo di lavori sulla Lecco-Bergamo, lo stop totale della Ponte San Pietro-Bergamo dal febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2026, da Rfi e Trenord annunciano ancora disagi per i viaggiatori. "Eseguiremo lavori di manutenzione straordinaria a una travata metallica posta al km 26+747 sulla linea Lecco-Bergamo – comunica Rfi –. Per consentire l’operatività del cantiere sarà necessario sospendere la circolazione dei treni". "A partire dalle 18 di venerdì e fino alle 23. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

